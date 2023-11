De Paul è il preferito della Juventus per il centrocampo. Ma l'Atletico Madrid fa resistenza

Non è un mistero che la Juventus sia alla ricerca di un centrocampista per riempire i vuoti lasciati da Paul Pogba e Nicolò Fagioli, entrambi fermi ma per motivi diversi (uno per doping, l’altro per le scommesse) e tra i nomi caldi per la successione c’è anche quello di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid con un lungo passato in Serie A (5 anni con la maglia dell’Udinese).

Resistenza Atletico

De Paul - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha tutte le caratteristiche che cerca Massimiliano Allegri per ritoccare la sua mediana e renderla più competitiva in chiave scudetto: un rinforzo già pronto, che conosce bene il nostro campionato, e questo è il punto di vantaggio rispetto a Pierre-Emile Hojbjerg, mezzala del Tottenham da tempo seguito da Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna.

Le alternative

De Paul ha un contratto fino al 2026 con l’Atletico Madrid. Già quest’estate si era parlato di un suo possibile ritorno in Serie A, ma alla fine il club aveva deciso di trattenerlo, rifiutando anche un’offerta superiore ai 30 milioni. Insomma, l’Atletico non vorrebbe cederlo e il giocatore non sembra intenzionato a lasciare Madrid, ma la Juventus è in pressing per cercare di fargli cambiare idea. Tra i papabili resta pure Lazar Samardzic dell’Udinese, che però è più trequartista che centrocampista e rispetto agli altri due è più giovane (21 anni) e con meno esperienza.