TMW De Vrij verso il Panathinaikos: ha chiesto due giorni per rispondere all'offerta dei greci

Stefan De Vrij sembra ormai sempre più vicino a lasciare l'Inter e trasferirsi a costo zero al Panathinaikos, in Grecia. Da qualche giorno gli ellenici in maglia verde e bianca sono scesi all'attacco sul conto del difensore olandese classe 1994, entrato negli ultimi giorni del suo contratto con l'Inter, in scadenza il 30 giugno.

La proposta del Panathinaikos alletta De Vrij, sia per la centralità totale che assumerebbe nella compagine di Atene (quella che, in sostanza, ha l'Inter ha perso da quest'anno) che per le condizioni economiche. Il club ellenico infatti mette sul piatto del 34enne olandese una proposta biennale di contratto, fino al 30 giugno del 2028, da 1,75 milioni di euro netti a stagione di base fissa con bonus da aggiungere.

De Vrij ha chiesto due giorni per dare una risposta definitiva al Panathinaikos, ma chi lo conosce racconta che sarebbe piuttosto orientato a dire di sì. Il giocatore in cuor suo reputa finita l'avventura da tesserato dell'Inter, e tra le varie realtà che hanno approcciato il suo entourage, il Panathinaikos è stata quella capace di portare alla sua attenzione la proposta più convincente, sotto vari punti di vista.

In questa stagione con l'Inter, verosimilmente la sua ultima in nerazzurro, De Vrij ha giocato 1166 minuti suddivisi in 17 apparizioni tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.