De Winter: "Amorim ha portato voglia di fare fatica insieme, ma anche di ridere e scherzare"

Koni De Winter, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato del nuovo corso firmato Ruben Amorim al Milan. Di seguito le dichiarazioni del centrale rossonero sui principali cambiamenti introdotti dal tecnico portoghese rispetto all'era Allegri.

Il nuovo Milan raccontato da De Winter

Ha visto in te qualche qualità specifica e te l’ha detto?

"Penso che dalla prima intervista che abbiamo fatto insieme a Jakarta abbia sempre detto che sono un giocatore importante per lui. Sento la fiducia in ogni allenamento, in ogni partita: è una cosa davvero bella per un giocatore".

Cosa vi ha portato di nuovo Amorim?

"Entusiasmo. La voglia di fare fatica insieme, ma anche di ridere e scherzare insieme. Di allenarsi duro e sacrificarsi per i compagni: si vede anche da fuori, penso, che questo gruppo ha voglia di stare insieme e battersi l’uno per l’altro".

In allenamento è anche severo?

"Penso che sia un mister molto umano: ci puoi parlare, lui ti parla. È uno molto accessibile".

Come cambia il vostro lavoro con la difesa a quattro?

"L’ha voluta provare Amorim: noi stavamo anche bene, ma lui prende le decisioni per vincere le partite e abbiamo vinto. Penso che abbia fatto la scelta giusta".

Ti piacerebbe rimanere una bandiera del Milan?

"Certo. Il Milan secondo me è un club che deve stare al top. Tanti firmerebbero per rimanere in un club per tanti ann".