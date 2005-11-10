Milan, De Winter oggetto del desiderio in Premier League ma non si muoverà: la situazione

Il Milan a gennaio prenderà un grande difensore da affiancare nella rosa ai vari Gila, Pavlovic, Tomori, Gabbia e De Winter. E questa è l’unica cosa certa che accadrà nella sessione invernale, con Gonçalo Inacio decisamente in in pole position. Detto questo però vanno registrate novità a proposito del centrale belga, che è uno dei fedelissimi di Amorim. Già questo basta per far capire quali siano le intenzioni dei rossoneri. L’obiettivo è trattenerlo a lungo e puntarci sempre di più. Le sue prestazioni però non sono certo passate inosservate soprattutto all’estero, in particolare in Premier League. Negli ultimi giorni infatti su De Winter si sono accesi i riflettori di club importantissimi.

Chelsea, Manchester United e Liverpool non hanno nascosto il loro interesse. Al momento non c’è niente di particolarmente concreto ma il profilo è molto apprezzato. Il Milan non cambierà la sua posizione a meno di eventuali offerte fuori mercato. Parallelamente i rossoneri pensano anche ai rinnovi. Dopo aver blindato Pulisic (fino al 2031) adesso il prossimo step è trovare un accordo con Adrien Rabiot, il cui contratto è in scadenza 30 giugno 2028. Il francese è un altro elemento fondamentale della squadra e per questo stanno si procede per arrivare il prima possibile al prolungamento di di un paio di anni, fino al 2030. Insomma il Milan è già proiettato nel futuro.