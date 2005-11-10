Koni De Winter, difensore del Milan, ha parlato così ai microfoni di SportMediaset del suo momento: "Sto giocando tanto, è bello. In questi momenti ti alleni di più sul curare il corpo, sul tenerti sano e io lo sto facendo. Ancora più bello però è vincere le partite".

Non era scontato. Si sente un leader?

"Mi sento bene in questo Milan, provo a dare quello che posso. Magari è vero che ho un ruolo più importanti, ma cerco di fare la mia parte e aiutare i miei compagni".

Come si trova con Amorim?

"Lui è molto umano, è uno di noi. Ride, si diverte, ma quando deve essere serio lo è. Vive con il gruppo, lo sentiamo vicino ed è una buona sensazione per i giocatori, è bello lavorare per lui".

Si è arrabbiato molto dopo il ko contro il Ferencvaros.

"Tutti ci sentivamo di aver fatto una prestazione molto brutta".

Vi hanno insegnato qualcosa le sconfitte contro Bologna e Ferencvaros?

"Siamo molto fiduciosi, a volte anche troppo. Tutte le partite sono difficili, dobbiamo capirlo velocemente, non possiamo ripetere gli stessi errori".

Dovete trovare continuità.

"Fa più male quando perdiamo perché sappiamo che possiamo far bene e vincere sempre. Si sente che abbiamo deluso prima noi stessi e poi tutti gli altri".

Amorim la vede solo come centrale.

"Bene, perché anche io mi sento così. Posso anche fare il terzino, ma non è la mia posizione preferita. In passato qualche partita ce l'ho giocata, ma mi trovo al meglio da difensore".

Moreira è un po' pazzo?

"Sì, in senso positivo. A lui piace divertirsi, ballare… È una luce nello spogliatoio".

Le manca il gol?

"Sì, a volte lo penso, vorrei farlo per la mia bambina".

Cosa le dice Maignan durante le gare?

"Di rimanere concentrato e dentro la partita, come sappiamo un momento può cambiare una stagione, è importante non sottovalutarlo".

Com'è giocare con Pavlovic?

"Abbiamo un buon rapporto, quando l'ho visto non pensavo che sarebbe stato un grande amico e invece mi sono trovato bene anche fuori dal campo".