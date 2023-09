Dei volti nuovi della Fiorentina, solo Arthur ha lasciato subito il segno. Attesa per le punte

vedi letture

Ancora la stagione calcistica ha da svilupparsi nella sua quasi totale interezza, ma qualche segnale iniziale già sta cominciando ad arrivare. E per quanto riguarda il contributo dei giocatori arrivati dal mercato per la Fiorentina si può sostenere, almeno per ora, che l'unico ad aver lasciato veramente il segno sia stato Arthur. Preso dalla Juve a sorpresa e tra un pizzico di scetticismo complessivo per via delle difficoltà (fisiche, più che altro) vissute nelle ultime stagioni tra Torino e Liverpool, il centrocampista brasiliano ha giocato ogni partita da titolare, offrendo in dote più di una prestazione da sottolineare e sicurezze in fase di possesso.

Due presenze per il portiere Oliver Christensen, che ha raccolto sei palloni dalla propria rete tra Lecce e Inter, ma senza avere particolari e univoche responsabilità: non sarà semplice per lui rubare il posto a Terracciano. Discorso che vale, contro Biraghi, per Fabiano Parisi: operazione da una decina di milioni di euro con l'Empoli ma titolarità tutt'altro che garantita a priori, dato che contestualmente il capitano viola e suo rivale per il posto ha rinnovato il contratto. Le note meno felici arrivano per adesso dall'attacco: né M'Bala Nzola, che si è riunito con Italiano per la terza esperienza assieme in carriera, né l'argentino Lucas Beltran (spesa record dell'estate e secondo più caro di sempre per la Viola) hanno saputo ancora trovare la via del gol.

E se il giovane fantasista Gino Infantino rimane quasi tutto da scoprire (a Italiano però sembra stia piacendo), neanche un minuto in campo fino ad oggi per l'esperto centrale difensivo Yerry Mina e per Maxime Lopez. Quest'ultimo non ne ha neanche avuto modo: arrivato all'ultimo giorno del mercato estivo, a Milano non poteva giocare essendo stato squalificato in precedenza col Sassuolo. Per questo non sarà presente neanche al rientro dalla sosta, per la sfida all'Atalanta.