Delio Rossi racconta Suor Paola: "Dal tuffo nella fontana ai nostri incontri. Donna di cuore"

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, racconta il proprio rapporto con Suor Paola, nota tifosa biancoceleste che con il tecnico di Rimini strinse un forte rapporto: "Sapevo che fosse laziale, ma chiese espressamente al nostro storico team manager dell’epoca, Maurizio Manzini, di conoscermi - racconta Rossi -. Fu così che andai per la prima volta nella casa famiglia che Suor Paola aveva messo su per le ragazze madri e gli orfani.

E in quel modo mi avvicinai a una realtà e a un mondo per me, fino a quel momento, del tutto sconosciuti. Poi, per forza, cominciammo addirittura a vederci almeno una volta a settimana".

Famoso l’aneddoto che l’ha portata a gettarsi in una nota fontana di Roma dopo un derby vinto...

"Il giovedì prima di quel derby, appena finita la nostra cena, mi disse nell’orecchio che se avessimo vinto si sarebbe fatta il bagno nella fontana e io, sorridendo, le risposi che l’avrei certamente seguita. Effettivamente vincemmo quella partita e Manzini, al telefono con Suor Paola, mi riferì che lei stava dicendo che non stavo rispettando la promessa fatta. Allora decisi di andare, arrivai all’una di notte del 16 dicembre. Alla fontana c’ero però solo io, lei no. Mi aveva fatto uno scherzetto. E io mi tuffai, come promesso".