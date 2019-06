Demiral ha stregato la Juve. E il tentativo di scipparlo arriva tardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Merih Demiral ha stregato la Juve. Non è un mistero che i bianconeri, ancora in attesa di definire il nome del prossimo allenatore, cercassero un difensore giovane e già pronto da inserire in prima squadra. Il turco del Sassuolo e Cristian Romero si giocano il ruolo in questione, ma alla tenacia del Genoa nel voler provare fino all’ultimo a tenere il giocatore fanno da contraltare gli accordi già presi, anche abbastanza chiari, coi neroverdi e i rapporti da tenere idilliaci con la Vecchia Signora. Convinta che Demiral sia anche più pronto, a leggere le ultime mosse sul mercato.

”Spero che resti”, ha detto De Zerbi sul ragazzone che in soli sei mesi ha rubato la scena in Serie A. Non è uno scenario da escludere in toto, perché ovviamente la Juventus, dovendo scegliere dove far giocare il classe ‘98, darebbe priorità al club di Squinzi. Che ci ha visto lungo e comunque ha fiutato bene l’affare: forse dalla Spagna sarebbero arrivati più soldi, ma l’inserimento dell’Atletico Madrid non ha scalfito le certezze di casa Juve. Demiral in bianconero è cosa già fatta, sarà valutato in estate e poi si deciderà. Chi lo valuterà? Resta il grande quesito di questi primi scorci di estate juventina.