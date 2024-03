TMW Depay entra e cambia la gara: "Grande reazione contro una squadra forte come l'Inter"

L'Inter viene eliminata agli ottavi della Champions, dopo i rigori, dall'Atletico Madrid. Passata la mezz'ora Dimarco trova il vantaggio, ma immediato arriva il pari di Griezmann. Nella ripresa Thuram si divora la rete, Depay prima colpisce un palo e poi all'87' fa il 2-1 che prolunga la sfida ai supplementari e poi ai rigori, dove risultano decisivi gli errori di Sanchez, Klaassen e Lautaro. Passano gli spagnoli, i nerazzurri sono fuori.

Queste le parole di Memphis Depay, in zona mista, al termine della gara: "L’Atletico ha dimostrato di avere una grande mentalità. Contro una squadra forte come l’Inter siamo andati sotto ma poi c’è stata una grande reazione da parte di tutta la squadra. Sono felice per il gol ma ancora di più per la vittoria che dedichiamo a tutti i nostri straordinari tifosi. Ci hanno dato una grossa mano, sono stati fantastici. Personalmente sono soddisfatto della mia prestazione. Adesso godiamoci questo successo e andiamo avanti con fiducia”.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Molina (34' st Barrios), Savic , Witsel, Hermoso, Lino (26' st Riquelme); Llorente (9' pts Azpilicueta), Koke, De Paul (26' st Correa); Griezmann (1' sts Niguez), Morata (34' st Depay). Allenatore: Simeone

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni (27' st Acerbi); Dumfries (27' st Darmian), Barella (39' st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan (6' sts Klaassen), Dimarco (39' st Bisseck); Thuram (12' pts Sanchez), Martinez. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 33' Dimarco (I), 35' Griezmann (A), 42' st Depay (A)

Ammoniti: Hermoso (A), Koke (A), Calhanoglu (I), Acerbi (I), Bisseck (I)

Rigori: Calhanoglu gol (I), Depay gol (A), Sanchez parato (I), Niguez parato (A), Klaassen parato (I), Riquelme gol (A), Acerbi gol (I), Correa gol (A), Martinez fuori (I)