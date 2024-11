Dia: "Serve una Lazio che ha fame di punti. Siamo una famiglia, tutti possono far gol"

Boulaye Dia, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel a pochi minuti dal match contro il Cagliari, valido per l'11^ giornata di Serie A: "Oggi servirà una Lazio concentrata per tutta la partita, una Lazio che vuole portare il risultato. Il Cagliari viene con l’intenzione di vincere, ha fame di punti, quindi dobbiamo essere pronti per questa gara".

A Como è stato decisivo con due assist da subentrato.

"Siamo una famiglia, tutti possono fare gol e questo è un bene. Al di là dei francesi, ho conosciuto tutti i compagni che mi hanno aiutato ad integrarmi tanto. Siamo quasi tutti giovani e per questo le cose vanno bene”.