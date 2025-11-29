Doccia fredda per il Genoa: il Verona è avanti al "Ferraris" col primo gol di Belghali
Si sblocca il punteggio al "Ferraris" con il Verona avanti 1-0 sul Genoa. Errore di Ostigard che si fa scippare il pallone da Mosquera. L'attaccante serve al centro Belghali che riesce a calciare di prima intenzione mettendo il pallone alle spalle di Leali.
