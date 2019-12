Dominio Bologna e gol Orsolini: al Via del Mare 0-1 al 45'

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dominio in lungo e in largo per il Bologna a Lecce nel primo tempo della sfida del Via del Mare. Solo un gol di vantaggio per la squadra di Mihajlovic nella prima frazione ma davvero tantissime occasioni per i felsinei, prima della rete di Orsolini.

L'AVVIO - Al decimo minuto primo sussulto della sfida con il Lecce che trova un bellissimo gol con Babacar: stop e tiro con il destro per il senegalese ma tutto vano per posizione di fuorigioco. Al sedicesimo grande palla gol per il Bologna con Gabriel che ha però chiuso la porta a Palacio sul più bello. Due minuti dopo altra super occasione per i felsinei, ancora per Palacio: copo di testa da buona posizione dell'argentino che tutto solo non è però riuscito ad angolare la palla. Facile l'intervento di Gabriel. Al 19' è stato invece Orsolini a sfiorare il palo con il destro, con il Bologna che avrebbe a questo punto meritato il vantaggio.

ANCORA BOLOGNA - Difesa del Lecce che ha continuato a sbandare anche nella seconda parte del primo tempo. Altra occasione per gli ospiti con Palacio che ha saltato Gabriel in uscita con un pallonetto non trovando però la deviazione di un compagno a centro area. Rischio di autogol al 38' per il Lecce con Lucioni che per poco non beffa Gabriel in scivolata: attento però il portiere giallorosso. Al 39' è stato invece Poli a sfiorare il vantaggio: palla persa da Tachtsidis a pochi metri dall'area di rigore ma il centrocampista ha sparato a lato da buona posizione. Doppia super parata di Gabriel poi al 41': prima su un tiro di Sansone e successivamente ancora su Poli. Un minuto più tardi ci ha poi pensato Petriccione a salvare sulla linea un colpo di testa di Denswil, ennesiama occasione colossale per il Bologna.

IL GOL - Bologna poi meritatamente in vantaggio al 43'. Dopo aver fallito almeno sette palle gol è stato Riccardo Orsolini a sbloccare la partita. Cross basso di Sansone dalla sinistra, Palacio a vuoto con un tentativo con il tacco ma dall'altra parte è arrivato l'esterno ex Ascoli che non ha potuto sbagliare. Ammoniti Medel, Tachtsidis e Mbaye prima del duplice fischio dell'arbitro Abisso.