Donadoni duro sul Milan: "Con Berlusconi mai a questo punto. Leao? Va guidato"

Ex centrocampista di Atalanta e Milan ed ex allenatore di Napoli, Bologna, Cagliari e della Nazionale Italiana - fra le altre - Roberto Donadoni ha rilasciato una intervista a Libero, nella quale ha parlato anche dei rossoneri di Sergio Conceicao.

Parole più da tifoso che da addetto ai lavori le sue, che analizza così le difficoltà del Diavolo: "Essendo anch’io, e da sempre, tifoso del Milan dove ho giocato

coni risultati che sapete, posso dire di essere immensamente deluso. Colpa di chi? Con risultati così la responsabilità è di tutti. Tuttavia un club con Berlusconi presidente, Galliani ad e Braida re del mercato non sarebbe arrivato a questo punto".

Poi ha continuato: "Poca organizzazione in campo? Eppure gli ottimi giocatori non mancano. Pulisic e Reijnders sono i primi nomi dai quali ripartire dopo un’annata così. Leao più croce che delizia? Uno con il suo talento va guidato. Forse chi lo ha allenato quest’anno non lo ha facilitato". Spazio anche ad un retroscena sul Milan che ancora non aveva rivelato e che risale a quando c'era Boban nella dirigenza rossonera: "Non sono mai contattato? Non è così: mi venne chiesto da Boban, e questo non l’ho mai raccontato: avevo già firmato per lo Shenzhen e rifiutai, sono un tipo che rispetta gli accordi".