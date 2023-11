Dopo 18 partite e 13 gol, Lukaku resta fuori col Belgio: Mourinho tira un sospiro di sollievo

vedi letture

Per la prima volta dal suo trasferimento alla Roma, Romelu Lukaku ha riposato per una partita in cui, teoricamente, sarebbe stato disponibile a scendere in campo. Dal giorno del suo arrivo in giallorosso, infatti, Big Rom ha preso parte a 14 partite tra campionato ed Europa League, lasso di tempo in cui ha messo a segno 9 reti.

In mezzo anche le 4 presenze con 4 gol col Belgio, per un totale di 18 in 80 giorni. Un numero elevato anche considerando l'assenza di preparazione estiva del centravanti ex Inter, che però ieri è stato risparmiato dal ct Tedesco per l'amichevole contro la Serbia. Domenica però tornerà al centro dell'attacco del Belgio, nella sfida di qualificazione a Euro2024 contro l'Azerbaijan.