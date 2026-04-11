Dormita della difesa del Verona e Simeone non perdona: Torino già in vantaggio dopo 6'
TUTTO mercato WEB
Si sblocca dopo meno di sei minuti la sfida tra il Torino e l'Hellas Verona, con il Cholito Simeone che segna il suo nono gol in stagione. Dormita clamorosa della difesa scaligera sul lancio dalle retrovie per il taglio di Pedersen che di testa appoggia all'attaccante argentino il quale manda al bar con una finta Edmundsson e buca Montipò con un bel destro.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Ternana verso il baratro? Bandecchi accusa: "Vogliono incolparmi di potenziale liquidazione del club"
Serie C, i risultati parziali della 36ª giornata: sorride la Virtus Verona, pari del Brescia. Ok Pianese
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"