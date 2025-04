Dovbyk deve dare di più secondo Ranieri. Ma ha segnato più di Dzeko al primo anno

vedi letture

Claudio Ranieri ha rimproverato Artem Dovbyk nel corso della conferenza stampa di ieri. "Le colpe non ci sono. Lui si dovrebbe far vedere di più. La squadra dovrebbe servirlo quando lui si muove. La colpa è 50 e 50. Oltre al gol lui deve lottare, pressare, far vedere. Ci sta lavorando. Ancora io non è soddisfatto e neanche io lo sono. Mi deve dare di più".

Sembra però la stessa situazione di Edin Dzeko nel primo anno di Roma. Iper criticato per i suoi 8 gol in 31 partite, Dovbyk ne ha già segnati undici. È chiaro che la valutazione che è stata data fosse diversa, come del resto il periodo storico. Dzeko arrivava come campione, avendo giocato per anni al Manchester City di Roberto Mancini e avendo vissuto la metamorfosi da club di medio livello a top europeo. E prima aveva vinto lo Scudetto con il Wolfsburg, storico per come è maturato.

Dovbyk invece ha fatto una stagione straordinaria al Girona, salvo poi essere preso per oltre 30 milioni. La sensazione era quella di dovere incrociare un centravanti destinato alla consacrazione, rimasto invece a metà del guado dopo avere vinto il premio di Pichichi della Liga. Insomma, forse servirà ancora una stagione per valutarlo completamente, anche se Ranieri non ne sarà l'allenatore.