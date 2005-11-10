TMW Fiorentina, Goncalves è al Viola Park: "Sono felice". Arriva in prestito con obbligo condizionato

Pedro Goncalves è arrivato al Viola Park ed è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ultimo acquisto dell'estate del club gigliato arriva in prestito con obbligo condizionato e ha rilasciato anche una breve dichiarazione ai presenti, tra i quali anche TMW: "Ciao a tutti, sono felice di essere qui alla Fiorentina”.

Il comunicato della Fiorentina

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di opzione ed obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pedro António Pereira Gonçalves dallo Sporting CP.

Gonçalves, nato a Chaves (Portogallo) il 28 giugno 1998, con la maglia dello Sporting ha collezionato 239 presenze tra Campionato, Coppa di Portogallo, Europa League e Champions League segnando 97 gol e fornendo 66 assist e vincendo 3 Campionati Portoghesi ed una Coppa di Portogallo.

Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 4 occasioni la casacca della Nazionale maggiore del Portogallo".