Juventus, ceduto Jonathan David in prestito con diritto all'Atletico Madrid: il comunicato
Jonathan David ha lasciato la Juventus e si è trasferito all'Atletico Madrid con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto. Ad annunciarlo è stato il club bianconero con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.
Il comunicato della Juventus
"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Christian David.
L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi".