Due colpi, uno scambio e il sogno britannico. Cosa ha fatto il Genoa questa settimana

Come spesso capita durante le sessioni estive, Genoa grande protagonista delle trattative e delle indiscrezioni di mercato. In questi giorni il club di Preziosi ha definito e concluso diversi colpi in entrata, portato a casa un rinnovo e lavorato senza sosta a diverse altre trattative.

Ecco Czyborra e Zajc. Scambio con l'Hellas - Dall'Atalanta ecco l'esterno Lennart Czyborra in prestito biennale con obbligo di riscatto. Oltre al tedesco, il Grifone ha chiuso per Miha Zajc dal Fenerbahce e sta definendo con la Roma l'arrivo di Karsdorp. In definzione anche lo scambio col Verona: a Marassi arriva Stepinski, percorso inverso per Favilli.

Il rinnovo di Destro, Ranocchia e il sogno Danny Rose - A inizio settimana ecco il rinnovo di Mattia Destro dopo la scadenza del prestito e del contratto col Bologna. A Milano il ds Faggiano ha fatto il punto anche con l'agente di Andrea Ranocchia, difensore che potrebbe lasciare l'Inter. Ma le attenzioni dei tifosi sono rivolte soprattutto verso l'Inghilterra: il Genoa infatti sta lavorando al colpo Danny Rose esterno mancino di proprietà del Tottenham che darebbe respiro internazionale alla rosa di Maran.