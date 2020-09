Due ipotesi di formazione per il battesimo da tecnico di Pirlo: sarà difesa a 4 o a 3?

vedi letture

Emergono già le prime ipotesi di formazione della Juventus in vista dell'esordio in campionato contro la Sampdoria. Tuttosport spiega che c'è grande curiosità e attesa per capire quale sarà lo schema scelto da Andrea Pirlo di fatto per il suo battesimo da allenatore. Difesa a quattro o a tre?

4-3-3 Szczesny; Danilo (Cuadrado), Bonucci, Chiellini (Demiral), Alex Sandro; Bentancur, Arthur, Rabiot; Kulusevski (Douglas Costa), Dybala, Ronaldo.

3-5-2 Szczesny; Demiral, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur (Ramsey), Arthur (Bentancur), Rabiot (Kulusevski), Alex Sandro; Dybala, Ronaldo.