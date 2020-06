Dzeko-Inter si riaccende, 365 giorni dopo: ecco come arrivò la fumata nera della scorsa estate

L'Inter torna a pensare ad Edin Dzeko. Ovvero l'obiettivo di mercato a lungo inseguito lo scorso anno, su suggerimento di Antonio Conte, e poi sfumato a cavallo di Ferragosto. A sorpresa intorno alla metà del mese, e con ancora due settimane di mercato, la Roma annunciò il prolungamento del bosniaco con buona pace dell'Inter e piena soddisfazione di Paulo Fonseca.

I primi approcci e la base d'accordo fra l'Inter e il giocatore - Già verso la fine dello scorso campionato, quindi nel momento in cui l'arrivo in panchina di Antonio Conte non era ancora certo, uscirono i primi rumors circa l'interessamento nerazzurro per Dzeko. L'arrivo in panchina dell'ex ct al posto di Spalletti diede solo un impulso all'operazione e infatti di lì a poco arrivò un accordo, ovviamente verbale, fra la società nerazzurra e l'ex Manchester City: triennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Per la Roma era invece stata studiata una proposta da 12 milioni di euro cash. Pochi, visto che la Roma ne chiedeva 20 senza possibilità di trattativa.

Il tira e molla, il no della Roma e l'esito non scontato - Queste notizie risalivano all'inizio dell'estate, la sessione di calciomercato era agli albori e le tante settimane a disposizione suggerivano ottimismo in merito alla fumata bianca. Col tempo l'Inter era salita a 15, ma la Roma non ha mai mollato il colpo. 20 milioni o Dzeko resta a Trigoria. E il giocatore? Restava in silenzio sullo sfondo, senza polemiche e senza aperture anche se la faccia del giorno delle visite mediche suggeriva qualche turbamento interiore. Quindi il ritiro, i gol in amichevole con la Roma e un feeling crescente col nuovo allenatore Fonseca. Viste le difficoltà nel chiudere l'operazione su base cash, per qualche giorno nacque addirittura l'idea di uno scambio (con ovvio conguaglio a favore dei nerazzurri) con Mauro Icardi. Ma alla fine tutto naufragò il 16 agosto: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Edin Dzeko ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2022", comunicò non senza sorpresa la società giallorossa. Con buona pace dell'Inter e di Antonio Conte. A questa non chiarissima scelta, dopo settimane di trattative, cercò di dare una spiegazione l'agente Silvano Martina: "Uno come Dzeko non può aspettare le scelte di un Icardi di turno", confessò senza troppi giri di parole all'indomani del prolungamento.