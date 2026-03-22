E sono tre: Baturina incrocia, Nicolas bucato. Il Como dilaga, 3-0 al Pisa
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Arriva anche il terzo gol del Como al Sinigaglia contro il Pisa. Martin Baturina incontenibile, a ricevere tra le linee, puntare e incrociare il 3-0 al minuto 48. Tutto troppo facile per la banda di Fabregas, Hiljemark a braccia larghe per la terza rete subita.
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