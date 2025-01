Ufficiale Ecco il primo tassello dello scambio di portieri con il Napoli: Caprile è del Cagliari

vedi letture

Ufficiale: Elia Caprile lascia il Napoli e diventa il nuovo portiere del Cagliari. Di seguito il comunicato degli isolani:

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elia Caprile che si trasferisce dal Napoli con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2024-25 con diritto di riscatto.

Nato a Verona, classe 2001, il neo portiere rossoblù è cresciuto nelle giovanili del Chievo. Nel gennaio 2020 viene acquistato dagli inglesi del Leeds United: qui, oltre ad entrare subito nel giro della prima squadra, difende i pali dell’Under 23 dei “Whites”, contribuendo alla vittoria del campionato di categoria. Nell’estate 2021 ritorna in Italia in prestito tra le fila della Pro Patria (Serie C), dove fa il suo debutto tra i professionisti: gioca 39 gare e colleziona 13 clean sheet, tra gli artefici del raggiungimento del secondo turno dei Playoff.

La stagione successiva viene così acquistato dal Bari, in serie B. In Puglia sarà tra le assolute rivelazioni del torneo: su 43 gare tiene inviolata la porta per ben 16 volte e trascina la squadra con le sue parate sino alla finale di ritorno dei Playoff, arrendendosi solo al gol segnato da Pavoletti al 94’.

Le sue prestazioni lo portano a guadagnarsi comunque il salto di categoria: nel luglio 2023 viene acquistato dal Napoli che, contestualmente, lo cede in prestito all’Empoli. Il 19 agosto esordisce in A: gioca 24 partite e dà un contributo fondamentale alla conquista della salvezza dei toscani, con mister Nicola in panchina. Rientrato alla base la scorsa estate, fa il suo debutto in porta con i partenopei il 21 settembre, in Juventus-Napoli 0-0. Tra campionato e Coppa Italia in questa prima parte di stagione ha disputato 6 gare, in 4 non ha subito reti.

Ha giocato con la Nazionale giovanile azzurra U18, poi nell’U21, con cui ha esordito il 26 settembre 2022 in Italia-Giappone 0-0.

A dispetto dell’imponente stazza fisica – è alto 191 centimetri – Caprile è agile e reattivo. Sicuro tra pali, abbina alla tecnica la sua innata forza esplosiva. Portiere moderno, abile nelle uscite, basse e alte, è bravo anche con i piedi, qualità che all’occorrenza gli consente di partecipare alla costruzione del gioco dal basso o di far ripartire con velocità l’azione.

Personalità, affidabilità e voglia di crescere: benvenuto in Sardegna, Elia!".

Di seguito la nota diramata invece dal Napoli:

"La SSC Napoli ufficializza la cessione di Elia Caprile al Cagliari Calcio con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Caprile ha disputato sei partite con la maglia azzurra, debuttando lo scorso 21 settembre in occasione del pareggio esterno contro la Juventus. Cinque giorni dopo l'esordio al Maradona nel match di Coppa Italia, vinto 5-0 contro il Palermo. Tre clean sheet e un rigore parato all'Olimpico negli ottavi di Coppa Italia.

In bocca al lupo, Elia!"