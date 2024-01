Ufficiale Ecco il sostituto di Doig per l'Hellas Verona, depositato il contratto di Vinagre

Ufficiale un altro acquisto per l'Hellas Verona, che ha depositato il contratto in Lega Serie A di Rúben Gonçalo Silva Nascimento Vinagre, meglio noto semplicemente come Ruben Vinagre (24 anni). Acquisto a titolo temporaneo, si legge sugli archivi di Lega. Terzino sinistro classe 1999 di nazionalità portoghese, arriva nel nostro campionato dallo Sporting Clube de Portugal che l'aveva prestato inizialmente, quest'estate, ai cadetti inglesi dell'Hull City.

Dalla Championship al massimo torneo italiano, quindi. La formula è quella del prestito gratuito fino al termine della stagione con opzione di riscatto in favore degli scaligeri che è stata fissata a 4 milioni di euro, cifra alla quale potrà aggiungersi un ulteriore 10% per i portoghesi in caso di futura rivendita. L'arrivo di Vinagre andrà a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Josh Doig verso il Sassuolo.

Nella prima parte di stagione disputata in Inghilterra, Vinagre ha messo insieme 537 minuti in 11 presenze.