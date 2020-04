Emergenza Coronavirus. I controlli nel weekend: domenica 8.000 denunciati

Sono state 8mila le persone denunciate ieri per il mancato rispetto delle restrizioni. In totale, nel weekend sono stati circa 17.500 i trasgressori sanzionati alle forze dell’ordine. Nella giornata di ieri in 7.939 sono stati denunciati per spostamenti non legittimi, 41 per false dichiarazioni e 5 per violata quarantena. Sono state 241.968 le persone controllate, mentre gli esercizi commerciali monitorati sono stati 73.624: 106 i titolari denunciati, 21 le attività chiuse.