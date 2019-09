© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chiuso il mercato, le big italiane ed europee pensano già ai prossimi svincolati. E il caso più allettante, secondo la Gazzetta dello Sport, è quello di Christian Eriksen del Tottenham. In prima fila in vista del prossimo anno ci sarebbe il Real Madrid, ma attenzione al Manchester United nel caso in cui proprio i Blancos dovessero accelerare per Pogba. Sullo sfondo le italiane Juventus e Inter, anche se le proposte di ingaggio per il danese sonogià superiori ai 10 milioni di euro.