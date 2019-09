"Credo che l'Atalanta sia favorita". Sasa Bjelanovic, direttore sportivo dell'Hajduk Spalato nonché ex di Dinamo Zagabria e Atalanta, commenta così la prossima sfida di Champions League fra le due formazioni, in programma mercoledì prossimo. "Entrambe sono ottime scuole di calcio, anche se negli undici titolari, parlo della Dinamo, non ce ne sono molti cresciuti nella scuola. Ci sono calciatori portati da fuori che li aiutano: sono tornati in Champions dopo un paio di anni, per loro è un grande successo. Per l'Atalanta è la prima volta nella storia, ma penso che nulla sia casuale".

Domattina alle ore 12.00 l'intervista integrale a Sasa Bjelanovic, direttore sportivo dell'Hajduk Spalato.