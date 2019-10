ESCLUSIVA TMW - Fanna: "Atalanta come il mio Verona, può cullare il sogno"

L'Atalanta candidata allo scudetto. Dopo il 7-1 contro l'Udinese la squadra di Gasperini è al terzo posto in classifica a tre punti dalla Juve. E l'interrogativo allora nasce spontaneo. Sarebbe per i bergamaschi un autentico miracolo, in parte simile a quanto realizzò il Verona di Bagnoli, nell'84-85. Di quella squadra faceva parte anche Pierino Fanna, che peraltro in carriera ha vestito pure la maglia dell'Atalanta. "I bergamaschi possono andar vicino a questo grande obiettivo - dice a TMW - dipende anche da come andrà la Champions. Stiamo parlando di una squadra che aveva già fatto il suo salto di qualità e ora è anche migliorata. Le altre, insomma, devono fare attenzione. In Italia fa un calcio diverso. Credo che possa essere paragonata al nostro Verona: ad un certo punto bisogna giocare per divertirsi, fare punti e andare al massimo, spensierati. Rispecchia il nostro modo di essere nella squadra di Bagnoli".

L'Atalanta è pronta ad approfittare anche degli stop di Inter e Napoli...

"I bergamaschi devono far bene ma non hanno l'assillo di dover vincere per forza. Le altre hanno vari impegni, l'Inter si è rinnovata molto, la Juve è cambiata e non so se deve abituarsi alle novità di Sarri, il Napoli ha qualche problemino interno. L'Atalanta ha una mentalità serena e ottiene grandi risultati".

Ad un certo punto potrebbe però avvertire delle pressioni?

"Ancora è lunga, c'è una stagione da giocare. Per ora fa sul serio".

L'organico a suo parere può bastare per puntare fino alla fine allo scudetto?

"Forse è un po' inferiore rispetto alle altre squadre ma in fondo anche noi al Verona, sebbene fosse un altro calcio, giocavamo in quattordici. Alla fine giocano sempre gli stessi quindici a rotazione e non sempre servono 25 giocatori. Dipende certamente, come dicevo prima, anche da quello che succederà in Champions".