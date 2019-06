ESCLUSIVA TMW - Masi: "Koulibaly un monumento. Izzo sempre in crescita"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Marco Masi , ex difensore di Napoli e Torino è ora il tecnico della Pianese che ha guadagnato la promozione in serie C ("eravamo consapevoli di avere una buona squadra, ora cercheremo di mettere su un gruppo competititvo per salvarsi). Con lui a TMW - a margine del premio Briglia d'oro a Siena - abbiamo parlato del Napoli e del probabile arrivo di James. "E' di di un livello elevatissimo e potrà aggiungere valore ad un organico importante guidato da un tecnico tra i più vincenti del nostro calcio"

Lei ha giocato con Krol: che pensa di Koulibaly?

"Koulibaly è tra i migliori al mondo. Krol era per noi un monumento. Adesso lo è certamente Koulibaly".

Passiamo al Torino, altra sua ex squadra.

"Fa parte della mia infanzia, sono cresciuto in granata. E' reduce da un bel campionato. Fare di più a volte dipende anche dagli episodi. Belotti? Incarna davvero lo spirito del Toro, è un combattente e non si risparmia mai"

Da ex difensore che pensa di Izzo?

"Un protagonista importante del Toro: a mio parere deve ancora dare il meglio di sè, si sta evolvendo in modo importante" .

