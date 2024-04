Ufficiale Follonica Gavorrano, Masi confermato in panchina per l'anno prossimo. Anche in C

La squadra è ancora in lotta, nel Girone E di Serie D, per la promozione in Serie C, ma intanto, attraverso una nota ufficiale, la dirigenza del Follonica Gavorrano "è lieta di comunicare che il rapporto con il tecnico della Prima Squadra Marco Masi proseguirà anche nell’annata 2024/25, indipendentemente dalla categoria in cui la formazione biancorossoblù si troverà a giocare.

Sarà per lui il secondo anno con la squadra mineraria, dopo il bel percorso portato avanti per tutto l’arco della stagione in corso, ovviamente non ancora concluso visti gli impegni e gli obiettivi sia in campionato che in Coppa Italia di Serie D".