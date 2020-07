esclusiva Piero Mancini: "Contento per Sarri, ma alla Juve vincerei anch'io da allenatore"

vedi letture

Per niente banale, a tratti anche dissacrante, Piero Mancini ex presidente dell'Arezzo racconta le sue impressioni su Sarri, ora campione d'Italia con la Juventus. Il tecnico bianconero era stato ingaggiato dagli amaranto nella stagione 2006-07 in B al posto di Conte ma fu poi sostituto dallo stesso Conte prima della fine dell'annata. "Sono contento per Sarri - dice Mancini a TMW - ma alla Juve vince qualunque allenatore. Se andassi ad allenarla io vincerei anch'io... Tra l'altro quest'anno conquista lo scudetto anche con un margine di vantaggio non elevato. E mi fa piacere che a differenza di tanti altri anni nel finale di campionato non regali punti alle avversarie. Serve sempre rispetto per le altre squadre. Per Sarri è il primo scudetto nel suo percorso da allenatore ma ripeto conquistarlo alla Juve non la vedo questa gran capacità..."

Ma il ricordo di Sarri all'Arezzo qual è?

"Beh, quell'anno con Sarri e Conte siamo retrocessi... Ma è accaduto anche perchè la Juve stava vincendo il campionato con quindici punti di vantaggio e nelle ultime partite ha concesso qualche punto di troppo danneggiando così l'Arezzo".

Com'era Sarri all'epoca?

"Più giovane di dieci anni. Sempre il solito, ora è cresciuto salendo di categoria. Ma non mi entusiasma come gioco e non mi piace il modo in cui gestisce la squadra. Non lo vedo uno stratega. Peraltro vince il primo scudetto a 61 anni. Alla sua età altri tecnici hanno già vinto 6-7 titoli..."

Magari non avrà avuto l'occasione giusta per emergere prima...

"E' venuto fuori tardi, le capacità le aveva, magari serve anche fortuna"

Insomma, rispetto a Sarri le piacciono altre tipologie di allenatori...

"Sarri non mi entusiasma. Mi piacciono tipi più vivaci e vogliosi. Conte ad esempio: cerca sempre il gol e anche dopo una serie di reti quando arriva l'ultima sembra sempre la prima. Mi piace il suo calore, calcia il secchio e le bottiglie, dà carica".

Sarri può vincere la Champions?

"Sarei felice per il calcio italiano. Ma io non tifo per la Juve. Una volta ero un sostenitore bianconero, poi da quando la Juve ci ha fatto retrocedere sono diventato interista..."