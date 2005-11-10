Euforia Bournemouth per il 3-0 al Milan, il messaggio ironico sui social degli inglesi
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Dimitri Conti
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Oggi alle 00:22Serie A
autore Dimitri Conti
23.10.2026 00:22Serie A
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© foto di José María Díaz Acosta
Se il Milan piange, il Bournemouth ride. La sonora vittoria per 3-0 degli inglesi sul Diavolo in Europa League ha lasciato il segno Oltremanica, visto anche come è stata commentata dagli account ufficiali delle stesse Cherries.
Sentences you’ve never heard before: AFC Bournemouth have beaten AC Milan. https://t.co/Ltj3EUJvkx— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 22, 2026
Mai sentito prima
Sui social del Bournemouth, infatti, assieme alla grafica che ricordava il risultato finale della sfida contro il Milan, è comparsa anche una didascalia ironica: "Frasi che non avete mai sentito prima: il Bournemouth ha battuto il Milan".
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