Euforia Bournemouth per il 3-0 al Milan, il messaggio ironico sui social degli inglesi

Se il Milan piange, il Bournemouth ride. La sonora vittoria per 3-0 degli inglesi sul Diavolo in Europa League ha lasciato il segno Oltremanica, visto anche come è stata commentata dagli account ufficiali delle stesse Cherries.

Sentences you’ve never heard before: AFC Bournemouth have beaten AC Milan. https://t.co/Ltj3EUJvkx — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 22, 2026

Mai sentito prima

Sui social del Bournemouth, infatti, assieme alla grafica che ricordava il risultato finale della sfida contro il Milan, è comparsa anche una didascalia ironica: "Frasi che non avete mai sentito prima: il Bournemouth ha battuto il Milan".