Fabregas-Inter, c'è il no del Como. Suwarso: "Comunicato il nostro rifiuto a Marotta"

vedi letture

Cesc Fabregas non sarà il prossimo allenatore dell'Inter. Ad annunciarlo è stato il presidente del Como Mirwan Suwarso, che ha affermato, senza mezze misure: "Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che nutrono reciproco rispetto. Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia — difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta tanto chiara. Soprattutto un club del calibro dell’Inter".

Le alternative.

A questo punto l'Inter virerà su altro, a meno di clamorosi colpi di scena che però, come annunciato dal Como, andrebbero a incrinare definitivamente i rapporti tra il club lariano e quello nerazzurro. Come noto ormai da giorni il piano B di Marotta e Ausilio porta a un duplice nome: i candidati principali sono quelli di Patrick Vieira, che sembra al momento il favorito, anche se il Genoa non vorrebbe lasciarlo andare e sta trattando il rinnovo con il tecnico, e di Cristian Chivu, attualmente al Parma.

Nelle prossime ore capiremo meglio le reali intenzioni dell'Inter, che aveva puntato molto su Cesc Fabregas, prima però di incassare il definitivo no del Como, e visto l'imminente Mondiale per Club, con il primo impegno dei nerazzurri fissato per il 18 giugno, le novità dovranno arrivare a breve.