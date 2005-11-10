Filip Stankovic torna a scaldare l'Inter: può riprenderselo dal Venezia, ecco come

Filip Stankovic non è più di proprietà dell’Inter dall’estate 2025, quando il Venezia ha deciso di riscattarlo per poco meno di 2 milioni di euro nonostante la retrocessione in Serie B. Arrivato in Laguna come vice di Joronen, il portiere serbo e figlio d'arte era riuscito a conquistare il posto da titolare mettendo in mostra ottime qualità, prima che un infortunio chiudesse in anticipo la sua prima annata. Nelle sue 16 presenze in A aveva incassato 23 reti (rispetto ai 36 gol subiti nelle restanti 22 gare dalla coppia Joronen-Radu), per poi affermarsi tra i migliori giocatori della rosa nell'ultimo campionato cadetto con ben 16 clean-sheet all'attivo. Ora, il figlio d'arte di Dejan sta lavorando per riportare in alto i lagunari: superate alcune imprecisioni di inizio stagione, sabato scorso ha indossato il mantello da supereroe con una prestazione monumentale contro il Napoli e un rigore svenato a De Bruyne.

C'è chi lo osserva

Le prestazioni del portiere classe 2002 non sono passate inosservate a Milano, dal momento che Josep Martinez è finito sotto esame, mentre il ds nerazzurro Baccin continua a monitorarne da vicino la crescita. Pur non vantando un diritto di ricompra diretto, il club meneghino - secondo quanto riportato da TuttoSport - ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita del giocatore: un dettaglio strategico che consentirebbe ai nerazzurri di acquistarlo a metà prezzo in qualsiasi momento. Attualmente la dirigenza di Viale della Liberazione sta svolgendo profonde riflessioni sul reparto arretrato, ma qualora si decidesse di sostituire l'attuale numero uno spagnolo, la linea del presidente Marotta sarebbe orientata verso un profilo di primo piano e di comprovata affidabilità.

Non si sa mai

Ciò nonostante, il primo dei fratelli Stankovic resta un'opzione di mercato stuzzicante per il futuro. L'Inter intende continuare a valutarlo per capire se esistano i margini per riportarlo a casa base, magari impostando un'operazione con un nuovo prestito per poi rimandare ogni scelta definitiva all'estate 2028. Tra due anni, infatti, il portiere serbo potrebbe rientrare a Milano per ricoprire il ruolo di secondo o, chissà, per ritagliarsi uno spazio ancora più importante.