Stankovic è MVP di Venezia-Bologna: "Ci è mancata fortuna ma ottimo punto"
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 23:34Serie A
autore Gaetano Mocciaro
27.11.2026 23:34Serie A
Il portiere dei lagunari è stato decisivo con diverse parate provvidenziali, soprattutto nel finale di gara
© foto di www.imagephotoagency.it
Filip Stankovic, portiere del Venezia, è stato votato MVP della partita contro il Bologna. Ecco le sue parole a Sky:
"La cosa che mi dà soddisfazione è aver aiutato la squadra in questo momento difficile. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo come a Torino, ma stavolta siamo rientrati più concentrati. Ci è mancata un po' di fortuna ma abbiamo ottenuto un punto. Testa alla prossima partita. Ci facciamo trovare sempre pronti. Andiamo avanti, l'importante è lavorare".
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