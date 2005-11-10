Filip Stankovic, portiere del Venezia, è stato votato MVP della partita contro il Bologna. Ecco le sue parole a Sky:

"La cosa che mi dà soddisfazione è aver aiutato la squadra in questo momento difficile. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo come a Torino, ma stavolta siamo rientrati più concentrati. Ci è mancata un po' di fortuna ma abbiamo ottenuto un punto. Testa alla prossima partita. Ci facciamo trovare sempre pronti. Andiamo avanti, l'importante è lavorare".