Filip Stankovic, portiere del Venezia nonché miglior giocatore della gara, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita con il Bologna: "Sono contento, sono parate importanti. Fare una parata così, sul finire della partita, mi da grandi soddisfazioni".

Hai la sensazione che il Penzo debba essere la vostra forza?

"L'importante era non perdere, ci manca fortuna, siamo sulla strada giusta. Come a Torino abbiamo fatto un ottimo primo tempo, sono convinto che con il lavoro che stiamo facendo ce la possiamo fare".