Fiorentina, Beltran apre al River: da ieri in contatto coi Millonarios per trovare un accordo
Il futuro di Lucas Beltran potrebbe di nuovo tingersi di biancorosso. La Fiorentina e il River Plate hanno già raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante argentino, ma per la fumata bianca definitiva manca ancora il sì del giocatore.
Nelle ultime ore, però, sono stati registrati importanti passi avanti. Da ieri sera - riporta Sky Sport - Beltran è in contatto con la dirigenza del River Plate per discutere i dettagli dell'accordo personale. Un segnale positivo che lascia pensare a un possibile via libera dell'attaccante.
Qualora venisse raggiunta l'intesa definitiva, Beltrán farebbe ritorno al River Plate per la terza volta in carriera, chiudendo così la sua esperienza con la Fiorentina e tornando nel club che lo ha lanciato nel calcio argentino.