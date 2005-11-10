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Fiorentina, Beltran apre al River: da ieri in contatto coi Millonarios per trovare un accordo

Fiorentina, Beltran apre al River: da ieri in contatto coi Millonarios per trovare un accordo TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2025
Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 07:41Serie A

Il futuro di Lucas Beltran potrebbe di nuovo tingersi di biancorosso. La Fiorentina e il River Plate hanno già raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante argentino, ma per la fumata bianca definitiva manca ancora il sì del giocatore.

Nelle ultime ore, però, sono stati registrati importanti passi avanti. Da ieri sera - riporta Sky Sport - Beltran è in contatto con la dirigenza del River Plate per discutere i dettagli dell'accordo personale. Un segnale positivo che lascia pensare a un possibile via libera dell'attaccante.

Qualora venisse raggiunta l'intesa definitiva, Beltrán farebbe ritorno al River Plate per la terza volta in carriera, chiudendo così la sua esperienza con la Fiorentina e tornando nel club che lo ha lanciato nel calcio argentino.

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