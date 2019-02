© foto di Federico De Luca

Intervistato da Tuttosport, il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha parlato anche dell'Inter e delle voci di mercato che vorrebbero i nerazzurri intenzionati a riportarlo a Milano: "Voci, solo voci. Ovviamente fanno piacere ma ora non ci penso minimamente. Ho un contratto fino al 2022, sono tranquillo e soprattutto concentrato su questa stagione. Come detto più volte questo è il gruppo migliore in cui finora sono stato, giovane, animato dalla voglia di far bene. Un gruppo di qualità e anche di spessore visto quanto ci è successo. Nerazzurri distratti dal caso Icardi? Temo di no, basta vedere gli ultimi risultati ottenuti pur mancando l'argentino. Ora l'Inter ha più tenacia e più situazioni di gioco. Icardi è un attaccante pericoloso ma con o senza di lui i nerazzurri restano una squadra forte. Sarà durissima".