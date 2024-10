Fiorentina, Bove: "Per me stasera era una partita speciale. Gol? Giusto non esultare"

Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo casalingo per 5-1 contro la Roma.

Partita più particolare del solito?

"Per me era una partita speciale. Do sempre tutto in campo, oggi abbiamo fatto un lavoro enorme. Abbiamo sfruttato le occasioni, ma è da sottolineare il lavoro di tutta la squadra che ha meritato la vittoria".

La tua non esultanza sul gol?

"Rispetto verso la squadra in cui sono cresciuto, giusto non esultare. Ho vissuto un misto di emozioni, è stata la mia casa per molti anni e oggi ne ho una nuova. Hanno capito che partita fosse per me. Troppo importante vincere oggi".