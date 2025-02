Fiorentina-Como, i 22 convocati di Fabregas: c'è Ikoné, indisponibile Van der Brempt

vedi letture

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha convocato 22 calciatori per la sfida di domani contro la Fiorentina, valida per il 25° turno di Serie A e in programma allo stadio Artemio Franchi alle ore 12.30. Questo l'elenco completo dei lariani, tra i quali figurano il rientrante Kempf e Ikoné (che ha passato la prima parte della stagione proprio in maglia viola):

Portieri: Vigorito, Reina, Butez.

Difensori: Kempf, Goldaniga, Iovine, Dossena, Jack, Smolcic, Valle, Lesjak.

Centrocampisti: Strefezza, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Paz, Caqueret.

Attaccanti: Cutrone, Douvikas, Ikoné, Diao.

Di seguito le parole di Fabregas in vista del match: “Come sempre anche questa con la Fiorentina sarà una partita difficile, loro si sono rinforzati a gennaio con giocatori di qualità come Zaniolo e Fagioli. I viola mi piacciono molto, ultimamente hanno modificato un po’ il loro modo di giocare. Noi dovremo giocare con la nostra mentalità ed essere aggressivi, credo che l’assenza di Kean farà mancare loro un punto di riferimento importante in attacco ma hanno numerose opzioni e noi dovremo essere bravi a capire le dinamiche.

Van der Brempt non ci sarà per il problema al flessore. Alberto Moreno mancherà anche lui, ma potrebbe rientrare col Napoli e così anche Gabrielloni. Inoltre sarà assente Sergi Roberto che forse recupera per la Roma, ci sarà molto utile per il finale di stagione. Kempf? Sarà tra i convocati ma vedremo se utilizzarlo o meno”.