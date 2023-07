Fiorentina, concorrenza da una big europea per Grabara: i viola non hanno fretta

vedi letture

Tra gli obiettivi di mercato della Fiorentina c'è un nuovo portiere, che possa essere in ballottaggio con Terracciano in vista di una stagione in cui i viola avranno tre competizioni. Al momento l'obiettivo principale è Kamil Grabara, numero uno dei Compenhagen. Il portiere polacco, che ha fatto parte del Settore Giovanile al Liverpool, ha anche altri estimatori in giro per l'Europa.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, anche il Bayern Monaco sta pensando a lui in caso di partenza di Sommer. Nonostante questo importante avversario, la Fiorentina non ha fretta di chiudere l'operazione. Nel caso in cui non riuscisse il colpo, ci sarebbe pronte due alternative per la porta ovvero Montipò del Verona e Audero della Sampdoria.