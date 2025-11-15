Polonia, Grabara confessa: "I miei compagni erano nervosi per la mia presenza in porta"

"I miei compagni di squadra erano molto nervosi per la mia presenza in porta. No, sto scherzando". Comincia così, senza troppi peli sulla lingua, l'intervista rilasciata dal portiere della Polonia Kamil Grabara dopo il pareggio per 1-1 contro l'Olanda andato in scena ieri sera e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

"Avevamo una difesa insolita a causa di squalifiche e infortuni, ma secondo me - continua l'estremo difensore del Wolfsburg, come riportato da Uefa.com - non è stato un problema. Ogni giocatore della nazionale ha le qualità per essere qui e giocare quando necessario. Tutti hanno giocato bene stasera e questo è fantastico."