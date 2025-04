TMW Fiorentina, Fagioli subito negli spogliatoi dopo il cambio: per lui problemi gastrointestinali

La Fiorentina fatica, ma alla fine pareggia 2-2 in casa contro il Celje e accede meritatamente alle semifinali di Conference League. Da segnalare che al momento della sostituzione, dunque all'80', Nicolò Fagioli ha salutato Amir Richardson, che ha preso il suo posto in campo, e poi è andato direttamente negli spogliatoi dell'Artemio Franchi a causa di problemi gastrointestinali. Niente di preoccupante comunque per l'ex centrocampista della Juventus.

Il tabellino di Fiorentina - Celje 2-2:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri ; Folorunsho, Mandragora (dal 45' st Adli), Cataldi, Fagioli (dal 35' st Richardson), Parisi (dal 36' st Gosens); Gudmundsson (dal 45' st Beltran), Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Baroncelli, Harder, Caprini, Romani. Allenatore: Raffaele Palladino

Celje (4-2-3-1): Silva, Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubet, Seslar, Svetlin; Matko (dal 45' st Edimilson). A disp.: Kolar, Bejger, Rozman, Gobec, Zuzek, Dulca, Kouter, Lhernault, Iosifov. Allenatore: Albert Riera.

Arbitro: Joao Pinheiro (Portogallo)

Marcatori: 37' Mandragora (F), 9' st Matko (C), 20' st Nemanic (C), 22' st Kean (F)

Ammoniti: Folorunsho (F), Mandragora (F), Vuklisevic (C)

Il programma delle semifinali di Conference League della Fiorentina

La semifinale di andata

Real Betis - Fiorentina, giovedì 1 maggio alle ore 21

La semifinale di ritorno

Fiorentina - Real Betis, giovedì 8 maggio alle ore 21