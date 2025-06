Ufficiale Novara, ufficiale Andrea Zanchetta in panchina. Ha firmato fino al 2027

Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata puntuale pochi minuti fa: Andrea Zanchetta è il nuovo allenatore del Novara. Lo ha comunicato lo stesso club piemontese sui propri canali ufficiali tramite il comunicato che pubblichiamo di seguito:

Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo, fino a giugno 2027, con Andrea Zanchetta, che, a partire dal 1° luglio, ricoprirà il ruolo di guida tecnica della prima squadra.

Dal 2011 veste i panni dell’allenatore, cercando di accrescere sempre di più il suo bagaglio con diverse esperienze a livello giovanile. In panchina guida i ragazzi di Cremonese, Juventus, Alessandria e Inter, alzando sei trofei in totale. L’ultimo poche settimane fa portando i nerazzurri alla vittoria dello Scudetto Primavera. In mezzo una parentesi tra i grandi da collaboratore tecnico con l’Hellas Verona in Serie A.

Un’occasione importante per l’appunto, visto che mai aveva guidato una prima squadra da allenatore in prima. L’obiettivo sarà quello di risollevare il Novara dopo un epilogo di certo non felice nel Girone A di Serie C. La sconfitta all’ultima giornata per 6-0 contro la Triestina, l’undicesimo posto finale e il mancato accesso ai play-off avevano gettato un po’ nello sconforto la piazza.

Ora però il nuovo progetto potrebbe donare nuova linfa al percorso della società.