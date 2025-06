Ufficiale Monza, dopo più di cinque anni è addio con Machin. C’è la risoluzione contrattuale

vedi letture

Tramite i propri canali ufficiali il Monza ha comunicato la risoluzione contrattuale con il fantasista equatoriano José Machin. Di seguito il comunicato ufficiale del club biancorosso:

AC Monza comunica la risoluzione consensuale del contratto tra José Machin e il Club a partire dal 1/7/25.

Arrivato in Brianza nel gennaio 2020, il centrocampista ha collezionato 83 presenze e 6 gol in maglia biancorossa, vivendo da protagonista la doppia promozione di AC Monza dalla Serie C alla Serie A e realizzando la prima rete nella storica finale playoff contro il Pisa del 29 maggio 2022.

A José un affettuoso augurio per il suo futuro.

Machin era arrivato a Monza nel Gennaio del 2020 in prestito dal Parma, venendo riscattato a Luglio dello stesso anno per ben quattro milioni di euro. Nel 2021-22 era stato fra i protagonisti della storica promozione in Serie A, siglando anche uno dei gol nella famigerata finale play-off di ritorno contro il Pisa.

In totale con i lombardi ha totalizzato 83 gettoni, con 6 centri e 7 assist.

Gli ultimi mesi li aveva invece spesi in prestito in Spagna al Cartagena, in Seconda Divisione spagnola dove ha fatto 1 solo gol in 13 apparizioni. L’annata si è conclusa con l’ultimo posto in campionato e con la conseguente retrocessione.