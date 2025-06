Ufficiale Diego Coppola lascia l'Hellas Verona e vola in Premier League: ecco l'annuncio

vedi letture

Diego Coppola a titolo definitivo al Brighton: è arrivato l'annuncio ufficiale dopo che il difensore ha superato nella serata di ieri le visite mediche con il club inglese.

Questo il comunicato del Verona: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Brighton & Hove Albion Football Club - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del difensore italiano Diego Coppola. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Diego, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

Le cifre

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, nelle casse scaligere andranno 11 milioni di parte fissa, più un milione di euro di bonus, legati alle presenze che dovesse collezionare con il suo nuovo club. Presente poi anche una percentuale sulla futura rivendita del 10% che l'Hellas Verona si è assicurato.

Cresciuto nel Verona, Coppola lascia il club dopo aver collezionato, a soli 21 anni, ben 85 presenze in maglia gialloblu ed ora è dunque pronto per mettersi in gioco in Premier League.