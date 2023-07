Fiorentina, giorni decisivi per l'attaccante: Dia e Fullkrug sempre i nomi caldi per Italiano

vedi letture

Giorni intensi per la Fiorentina. Il club viola cerca sempre un attaccante che possa rinforzare il pacchetto a disposizione di mister Vincenzo Italiano. I nomi sul taccuino restano sempre due. Il primo è Boulaye Dia della Salernitana. Il giocatore è legato ai granata da una clausola da 25 milioni di euro che però andrà in scadenza il 20 luglio prossimo. Da quella data ovviamente servirà più denaro per convincere il presidente Iervolino a cedere uno dei suoi pezzi pregiati.

Fullkrug l'alternativa

L'alternativa, si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, è rappresentata da Niclas Fullkrug del Werner Brema. La prima offerta è stata respinta dalla formazione tedesca e la sensazione è che per arrivare al capocannoniere della passata Bundesliga occorrerà un notevole esborso anche se non si tratteranno dei venticinque milioni per sbloccare Dia.