Lazio, scatta l'ora di Dia: il senegalese si gioca il futuro, alla finestra c'è la Premier League

La Lazio si aggrappa a Boulaye Dia in un momento delicato della stagione. L’infortunio di Maldini, out per la sfida di Firenze e in dubbio anche per le prossime gare, apre uno scenario inatteso: Sarri è pronto a rilanciare l’attaccante senegalese dal primo minuto.

Per Dia si tratta di una vera occasione, dopo mesi complicati. In campionato non segna dal 31 agosto e, dopo il rientro dalla Coppa d’Africa, ha trovato pochissimo spazio, collezionando solo spezzoni di partita. L’ultimo squillo resta quello in Coppa Italia contro l’Atalanta, ma in Serie A il rendimento è calato drasticamente: un solo gol e una percentuale realizzativa crollata al 9,1%, ben lontana dal 23% della scorsa stagione.

Eppure, i segnali di risveglio non sono mancati, come dimostrato a Bologna, dove il suo ingresso ha cambiato la partita. Ora Sarri si aspetta continuità, anche perché la Lazio non può permettersi altri passi falsi tra Fiorentina, Napoli e il decisivo impegno in Coppa.

Sul tavolo c’è anche il futuro: a giugno scatterà il riscatto obbligatorio per 11,3 milioni dopo il prestito, un investimento importante che impone riflessioni. A gennaio alcune sirene di mercato, soprattutto dalla Premier, non si sono concretizzate. Dia ha quindi una doppia sfida davanti: rilanciarsi sul campo e dimostrare di meritare la fiducia del club. Ora o mai più. A scriverlo è il Corriere dello Sport.