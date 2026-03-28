Giornata di festa per il Senegal: battuto il Perù, celebrata la Coppa d'Africa 'tolta'

Il Senegal ignora la decisione della CAF, celebrando nella giornata di oggi la conquista della seconda Coppa d'Africa della sua storia. Nonostante l'edizione del 2026 sia stata tolta ai Leoni di Teranga e data d'ufficio al Marocco, prima dell'amichevole odierna contro il Perù in programma allo Stade de France è stato organizzato un concerto a cui hanno assistito ben 80.000 spettatori. In seguito, i giocatori sono scesi in campo con una maglia con due stelle: una per ogni competizione continentale conquistata, la prima nel 2021 e la seconda nel 2026.

Un messaggio forte, in attesa della sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport. L'amichevole contro i peruviani è poi stata vinta con il punteggio di 2-0. Match sbloccato a 4 minuti dall'intervallo da Jackson su calcio di rigore, poi al 54' la rete di I.Sarr che chiude i giochi. Nella ripresa, spazio anche per i due "italiani": sono infatti subentrati poco prima del 70' sia il laziale Boulaye Dia che il lariano Assane Diao.