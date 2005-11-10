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Fiorentina, dal Gremio arriva Viery: l'annuncio del brasiliano e i dettagli dell'affare
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La Fiorentina, tramite i suoi canali ufficiali, comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Viery Fernandes Santos Lopes, più noto come semplicemente come Viery, dal Gremio.
Il nuovo difensore viola, nato a Ubà (Brasile) il 2 gennaio 2025, nell’ ultima stagione con la maglia del Gremio ha collezionato 27 presenze segnando 2 gol.
Il club toscano ha versato nelle casse dei brasiliani 17 milioni di euro complessivi (15+2 di bonus). Così Viery diventa il difensore centrale più caro di tutta la storia della Fiorentina, aggiungendosi nel reparto arretrato del neo allenatore Fabio Grosso.
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